Gualtieri a cantiere nuovo mercato Bravetta,aprirà a primavera

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e al presidente del Municipio XII Elio Tomassetti hanno effettuato questa mattina un sopralluogo alla nuova struttura, in via dei Capasso a Bravetta, in cui sarà ricollocato il Mercato di piazza dei Visconti. L'opera, "attesa da 50 anni dagli operatori", come è stato spiegato, è praticamente conclusa: i cantieri saranno riconsegnati tra circa due settimane e parallelamente partirà il bando per assegnare alcuni banchi, per arricchire l'offerta merceologica. Il nuovo mercato conta 16 banchi ed è costato 1,1 milioni di fondi comunali. Aprirà, ha affermato il sindaco, in primavera. "Siamo molto soddisfatti perchè il mercato è quasi pronto - ha detto Gualtieri - Un'opera attesa da anni finalmente è ripartita. Abbiamo fatto un lavoro di qualità e ora stiamo lavorando su altri interventi che testimoniano la nostra attenzione al quartiere". Segnalini ha voluto sottolineare come "il mercato è completamente accessibile ai disabili e alimentato da energia pulita coi pannelli solari". "Sara realizzato inoltre - ha aggiunto Tomassetti - un percorso pedonale da piazza Visconti a qui, e sarà riqualificata l'area verde qua vicino, oggi cantiere, immaginandone una adozione da parte di privati o associazioni di quartiere. Le pareti bianche del nuovo mercato saranno messe a bando tra le scuole per realizzare dei murales, nell'ottica di una riappropriazione dei beni comuni. Inoltre stiamo lavorando anche per riqualificare gli spazi pubblici di via dei Capasso". Anche piazza dei Visconti, è stato spiegato infine, sara riqualificata. "I nostri valori li caliamo dentro le nostre politiche - ha concluso il sindaco - perché questa città sia sempre piu inclusiva". (ANSA).