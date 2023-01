Assessora Roma, 'cinghiali problema ecosistema, sono troppi'

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - I cinghiali nella Capitale sono "un problema di ecosistema: sono troppi". L'assessora capitolina all'ambiente e ai rifiuti, Sabrina Alfonsi, in commissione Giubileo, oltre al decoro della città, ha affrontato anche il tema annoso dei cinghiali a Roma. "Noi siamo sempre in regime di peste suina. Stiamo andando avanti con il protocollo disegnato Piantedosi, riconfermato in pieno dal prefetto attuale, in collaborazione con il commissario di Governo", ed oggi ci sarà una "riunione sull'argomento", ha detto l'assessora, sostenendo poi: "È stato provato che i cinghiali non entrano in città per i rifiuti ma per il cibo". "Vanno a piazza Mazzini non per i cassonetti, ma perché è piena di ghiande", ha sottolineato Alfonsi, riferendosi a diversi episodi verificatisi in quella zona di Roma, spiegando che questi sono i mesi "peggiori".

Sul tema della raccolta dei rifiuti, l'assessora ha invece assicurato: "Dal punto di vista degli sbocchi il 2023 dovrebbe segnare una svolta per Roma che non dovrebbe più entrare in crisi". Inoltre, per il Giubileo, con il piano industriale di Ama, è stato predisposto l'aumento de personale e dei mezzi, per cui si passerà da 1.456 operatori di oggi ai "2.582 nell'anno giubilare". (ANSA).