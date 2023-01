Lazio: Sarri, ci è mancata solo la brillantezza

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Abbiamo giocato martedì col Milan e abbiamo speso tanto, mentre la Fiorentina ha giocato sabato; nel corso di un campionato queste partite però possono capitare e l'importante è non perderle". Parola di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nella conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina all'Olimpico. "Negli ultimi 25 minuti pensavo potessimo vincere, e anche perdere - ha ammesso -. La Fiorentina ha fatto una grandissima prestazione, ma come atteggiamento la mia squadra mi è piaciuta. Immobile è entrato in maniera discreta, andando tre volte vicino al gol". (ANSA).