Lazio: programma Rocca, famiglia e sport contro 'devianze'

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Pronti a risollevare il Lazio".

Questo il titolo del programma di Francesco Rocca, on Line da poche ore. Dopo le polemiche, da ieri, sul sito del candidato presidente del centrodestra, si può infatti leggere la sua 'ricetta' elettorale. Dal ridurre la pressione fiscale, all'intervento sulla Sanità fino ai rifiuti. Poi un focus sulla Cultura e i poteri a Roma Capitale.

Spazio alla famiglia, descritto come "primo corpo intermedio" a cui pensare: nel programma Rocca, in un passaggio sulle adozioni, promette vigilanza per scongiurare nel Lazio "casi Bibbiano". Sulla Sanità Rocca promette di azzerare l'attesa delle visite nei primi 12 mesi di giunta e l'intenzione di "restituire" il Forlanini alla sanità regionale. Per la scuola Rocca intende "creare una filiera Istruzione-Formazione-Lavoro" con una "riscoperta di percorsi di formazione tecnica progressivamente abbandonata per inseguire la chimera di una società dove tutti hanno un'istruzione superiore senza considerare le reali esigenze del mondo del lavoro".

Un capitolo sullo sport "miglior risposta alla marginalità e alle devianze: crea inclusione, addestra all'autodisciplina" con la previsione di "individuare strumenti di sostegno alle famiglie per favorire la frequentazione di strutture sportive pubbliche e private". Poi i piani di zona e la casa: "L'edilizia convenzionata agevolata è stato un motore per l'economia delle regioni a partire dagli anni 80 permesso a migliaia di cittadini romani e del Lazio di coronare "il proprio sogno" , ovvero realizzare la propria casa di proprietà. Per il centrodestra l'obiettivo espresso è quello di "ottimizzare e sfruttare al massimo le cubature già esistenti prima di valutare la necessità di altre realizzazioni edilizie". (ANSA).