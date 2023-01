Lazio:Rete studenti a candidati, costruite Regione che meritiamo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha presentato oggi a Roma, alla Città dell'Altra Economia, il Manifesto studentesco con le proposte, più di quaranta, ai candidati e alle candidate al Consiglio regionale.

Diritto allo studio, cultura e politiche giovanili, spazi, scuola-lavoro, ambiente, trasporti, salute mentale e inclusività: queste le otto tematiche su cui si incentra il documento degli studenti.

"In questo documento vogliamo riassumere le priorità della nostra Generazione nel Lazio in vista delle prossime elezioni regionali" spiegano dalla Rete degli Studenti Medi. "Vogliamo costruire una Regione in cui studiare, in cui vivere e in cui lavorare. Abbiamo deciso allora di parlare de 'La Regione che ci meritiamo' perché vogliamo rovesciare il concetto per cui il merito è una selezione di eccellenze e costruire un merito che significhi vedere riconosciuti i diritti che ognuno dovrebbe avere in una società di liberi e eguali. Solo garantendo a tutti stessi strumenti e possibilità si può parlare di merito".

Il sindacato studentesco chiede un impegno, ai candidati alla presidenza e ai candidati consiglieri, per una scuola pubblica aperta e universalmente accessibile, per un diritto allo studio quindi reale e gratuito, per un trasporto pubblico funzionale e gratuito per chi studia, per degli investimenti straordinari sull'edilizia scolastica, per l'approvazione di carriere alias e altre misure che consentano a tutti di vivere in libertà la scuola e di essere sé stessi ogni giorno, per la creazione di sportelli di assistenza psicologica in tutte le scuole. (ANSA).