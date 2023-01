Roma: lavori, da lunedì chiusa di notte galleria Tangenziale Est

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - A partire da lunedì 30 gennaio inizieranno i lavori notturni di manutenzione ordinaria della galleria della Tangenziale est tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto (zona Fleming), dove attualmente si viaggia su carreggiata ridotta. La galleria rimarrà completamente chiusa al transito dalle 22 alle 6 del mattino successivo, per tutta la durata dei lavori, stimati in circa una settimana. Al termine del cantiere la galleria verrà riaperta al traffico con l'uso di entrambe le carreggiate. Lo comunica in una nota l'Assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale. (ANSA).