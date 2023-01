Roma: Campidoglio, pagamenti più rapidi per multe su parabrezza

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È in corso la distribuzione a tutti i gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale del nuovo applicativo che, entro metà febbraio, aggiornerà tutti i palmari e le piccole stampanti in dotazione agli agenti accertatori consentendo di stampare la notifica delle contravvenzioni già completa del codice QR e di tutte le informazioni necessarie per recarsi a pagare direttamente nelle tabaccherie e nelle ricevitorie convenzionate. Lo rende noto il Campidoglio.

Si è infatti conclusa la fase sperimentale che nelle ultime due settimane ha interessato il territorio del II Municipio.

Finora i cittadini trovavano sul parabrezza delle automobili il documento relativo alla multa, ma non i riferimenti utili per l'immediato pagamento on line o presso le ricevitorie abilitate.

Potevano quindi accedere al sito di Roma Capitale inserendo i dati necessari per ottenere il vero e proprio bollettino o attendere la notifica a domicilio, dalla quale partivano comunque i 5 giorni di tempo per poter effettuare il pagamento della sanzione in misura scontata. Adesso potrà essere fatto tutto in pochi minuti dall'individuazione della notifica.

"Il processo di digitalizzazione dei servizi della Polizia Locale di Roma va avanti - afferma il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Ugo Angeloni - ampliando la possibilità di pagamento delle contravvenzioni e venendo incontro alle esigenze dei cittadini che intendevano muoversi rapidamente sin dal preavviso di notifica trovato sul parabrezza dell'auto, senza ulteriori e magari scomodi passaggi intermedi. Un'opzione non espressamente prevista dal Codice della Strada, ma che noi abbiamo scelto di portare avanti a tutto vantaggio degli utenti". (ANSA).