Unicredit: su Roma rinnova presidio per Terzo Settore

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Unicredi sposta, di pochi metri la filiale su Via della Conciliazione rinnovandola come presidio del mondo del sociale e degli enti religiosi. La nuova filiale in via Rusticucci, una traversa della grande strada che porta al colonnato di San Pietro, inaugurata oggi "è completamente ristrutturata e trasformata nel polo di riferimento della banca per la zona Vaticano" spiega una nota del gruppo.

"Il radicamento di UniCredit a Roma è forte e storico e vogliamo continuare a sviluppare il nostro solido presidio sul Terzo Settore, comparto che sta conquistando un ruolo sempre più importante, sia come fonte di sostegno per le comunità colpite dalla crisi indotta dalla pandemia, dal caro energia, dall'inflazione, sia come asset strategico per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile" ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Region Centro di UniCredit. "La nuova filiale - sottolinea - si caratterizza per servizi alla clientela ancora più funzionali e interattivi, dove consulenza e innovazione tecnologica si coniugano per soddisfare il nostro principale obiettivo, rispondere in concreto alle esigenze dei clienti, delle organizzazioni del mondo del sociale e degli enti religiosi, vista la storica prossimità alla città del Vaticano.

Per questo abbiamo creato un Expertise Center che si posiziona come hub di competenze a supporto di tutti gli attori del Non profit".

UniCredit è presente nella Regione Centro (Lazio - Abruzzo - Molise - Sardegna) con una rete di oltre 300 filiali (di cui oltre 130 a Roma) al servizio di oltre 1.200.000 clienti.

