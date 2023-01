Beatrice e Ludovica Rana aprono Family Concert Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Beatrice Rana, pianista acclamata in tutto il mondo, torna ad esibirsi a Santa Cecilia con la sorella Ludovica, giovane violoncellista in ascesa, nel primo dei Family Concert della stagione. Domenica 29 gennaio alle 11:30 all' Auditoriun Parco della Musica Ennio Morricone le due musiciste salentine saranno impegnate in un programma dedicato a Brahms, Felix Mendelssohn e alle due compositrici tedesche più note dell' Ottocento, Fanny Mendelssohn, sorella di Felix, e Clara Wieck Schumann, moglie di Robert, al centro di una attenzione crescente tra le istituzioni musicali. Fanny Mendelssohn, di cui sarà eseguita la Fantasia in sol minore, studiò musica a Parigi e poi a Berlino con Carl Friedrich Zelter e fu considerata, negli anni Trenta dell'Ottocento, la migliore pianista di Berlino. Seguirà la Sonata n. 1 op. 38 per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms composta tra il 1862 e il 1865.

Quindi sarà la volta di due Lieder di Clara Schumann, della quale la star italiana della tastiera ha suonato nel novembre scorso, per la prima volta a Santa Cecilia, il Concerto per pianoforte. Chiuderà il concerto la Sonata n. 2 op. 58 per violoncello e pianoforte in quattro movimenti di Felix Mendelssohn, scritta tra la fine del 1842 e l'estate successiva.

Beatrice Rana in questa stagione è artist in residence a Santa Cecilia, titolo che in cento anni è stato assegnato in precedenza soltanto alla violinista Lisa Batiashvili nel 2017.

Nel 2017 ha fondato a Lecce il Festival di musica da camera "Classiche Forme", tra i più importanti eventi estivi italiani.

Dal 2020 è direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. Ludovica Rana si è esibita in recital per importanri società concertistiche e come solista con diverse orchestre italiane. Nel 2016 ha ottenuto il Primo Premio all'International Music Competition "Vienna" Grand Prize Virtuoso e il Young Virtuoso Award al 1th Manhattan International Music Competition di New York. (ANSA).