Si fingono finanzieri,rubano gioielli imprenditrice vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Travestiti da militari della Guardia di Finanza sono entrati nell'abitazione di Sabrina Fioravanti, imprenditrice e consigliere comunale di Ladispoli, e l'hanno derubata di orologi e gioielli. Il fatto è avvenuto la mattina del 23 gennaio: i quattro hanno convinto la donna mostrando un finto decreto di perquisizione. Il gruppo aveva con se anche distintivi, manette e pistole. La banda è poi passata alle vie di fatto portando via la refurtiva e scappando. Fioravanti ha allertato i carabinieri, indagini sono in corso per cercare di identificare gli autori. (ANSA).