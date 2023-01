Roma:Ance,tavolo Pnrr-Giubileo, sì di Gualtieri

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Per questo 'Rinascimento romano', che auspichiamo, serve una forte coesione. La nostra proposta è quella di istituire un tavolo di coordinamento dove dovranno essere presenti il Governo, l'amministrazione comunale, le forze intermedie, le forze imprenditoriali. Tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo''. Lo ha detto Antonio Ciucci, presidente Ance Roma-Acer, durante la presentazione dell'Ossevatorio Pnrr e Giubileo a Palazzo Colonna a Roma.

D'accordo si è detto il sindaco Roberto Gualtieri. ''Credo che rafforzare le forme di collaborazione anche raccogliendo l'invito di un tavolo permanente di coordinamento sia estremamente utile, non solo per seguire i singoli progetti ma anche per rafforzare la comune consapevolezza di un disegno generale di trasformazione senza precedenti, una opportunità che tutti insieme dobbiamo saper cogliere''. (ANSA).