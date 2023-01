Maltempo:solidarietà Pisana ad Amatrice e Valmontone

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - I capigruppo e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, riuniti in conferenza nella giornata di oggi, in seguito agli eventi atmosferici calamitosi che hanno interessato alcuni Comuni della nostra Regione ed in particolare Valmontone e Amatrice, hanno manifestato solidarietà alle comunità colpite, auspicando l'intervento delle istituzioni regionali e nazionali per il riconoscimento dello stato di calamità volto a fronteggiare gli ingenti danni subiti. Lo fa sapere la presidenza del Consiglio regionale del Lazio. (ANSA).