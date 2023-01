Sanremo: Elena Sofia Ricci, sarò ospite della prima serata

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Elena Sofia Ricci conferma la sua presenza come ospite al Festival di Sanremo. "Ci sarò nella prima serata, quella del debutto: sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare. Vado come ospite per presentare la serie Fiori sopra l'inferno", in onda su Rai1 da lunedì 13 febbraio in prima serata.

Oltre a ringraziare la Rai e Amadeus, l'attrice tiene a fare "un doveroso ringraziamento al teatro Quirino: sono in scena con il mio spettacolo ('La dolce ala della giovinezza', ndr): mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date".

(ANSA).