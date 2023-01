Willy, nella sua scuola un pranzo di beneficenza e targa ricordo

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - A due giorni dalla data del suo compleanno, il 20 avrebbe compiuto 24 anni, ricordato con un post su Fb dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la scuola alberghiera che Willy Monteiro Duarte frequentava a Fiuggi ha voluto dedicargli un pranzo di beneficenza e una targa ricordo. Al pranzo erano presenti anche i familiari di Willy, ucciso in un violento pestaggio a Colleferro la notte del 6 settembre del 2020 mentre tentava di difendere un suo amico.

Nella commozione generale, di studenti, amici e professori, è stata la mamma di Willy a ringraziare di questa giornata. "Per fortuna esiste anche una bella gioventù, quella che è qui oggi, siete voi. Grazie", ha detto la donna ritirando la targa.

I fondi raccolti con il pranzo sono destinati all'acquisto di divise per gli studenti dell'alberghiero che non sono in grado di acquistarle e a un progetto molto più ambizioso, quello di aprire un hotel sociale gestito da disabili ad Alatri. (ANSA).