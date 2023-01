Ferrovie: nuovo collegamento, Roma-Milano in 2 ore 45 minuti

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Da lunedì sarà attivo un nuovo collegamento Frecciarossa che permetterà di arrivare da Roma a Milano, e viceversa, senza fermate intermedie in meno di tre ore, più precisamente in due ore e 45 minuti.

Il treno partirà da Roma Tiburtina alle 5:30 e arriverà a Milano Rogoredo alle 8:15, Alla sera invece un treno partirà da Rogoredo alle 20:44 per arrivare nella capitale alle 23:29. Si tratta quindi di un collegamento che non tocca Milano Centrale e Roma Termini, le stazioni nel centro delle due città, che si possono comunque facilmente raggiungere. Sono infatti 90 i collegamenti giornalieri Frecciarossa tra Roma e Milano. Ai 2 Frecciarossa NO STOP Roma Tiburtina - Milano Rogoredo in 2h 45' si aggiungono 7 Frecciarossa NO STOP Roma Termini- Milano Centrale in 2h 59' e 81 Frecciarossa Roma-Milano con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3h e 08'.

