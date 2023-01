Covid:dg Spallanzani,indicatori pandemia non hanno più senso

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Qualche settimana fa abbiamo proposto al Ministro di alleggerire le misure. In questi giorni abbiamo proposto di rivedere gli indicatori della pandemia. Non hanno più senso oggi nella maggior parte dei casi. Teniamo fermi soprattutto ospedalizzazione e gravità della malattia. E, ovviamente, teniamo a disposizione tutti i dati per chi volesse e per chi si occupa della materia". E' quanto afferma su Tweeter il direttore generale dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia.

(ANSA).