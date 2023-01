Schiacciato da pannelli cemento,operaio 23enne muore vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un operaio di 23 anni è morto questa mattina a Fonte Nuova, centro in provincia di Roma, dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e personale del 118.

L'incidente è avvenuto in una azienda per lo smaltimento dei rifiuti. Il ventenne è morto sul colpo. E' stata disposta l'autopsia. (ANSA).