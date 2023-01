Sant'Egidio lancia raccolta straordinaria di coperte

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Comunità di Sant'Egidio lancia una raccolta straordinaria di coperte, sacchi a pelo e accessori di lana per i senza dimora. Gli aiuti - che a Roma possono essere portati ogni mattina tranne la domenica, dalle 9 alle 13, alla Città Ecosolidale, in via del Porto Fluviale 2 - saranno distribuiti durante le cene itineranti, che la Comunità svolge durante tutto l'anno con bevande e pasti caldi, e in alcune visite straordinarie che saranno effettuate per l'emergenza nei prossimi giorni. Verranno inoltre aumentati i posti che Sant'Egidio offre normalmente a chi vive per strada nelle accoglienze notturne, tra cui, nella Capitale, Palazzo Migliori, gestito insieme all'Elemosineria Apostolica, la Villetta della Misericordia all'interno dell'ospedale Gemelli, e le chiese di San Calisto e del Buon Pastore a Trastevere. (ANSA).