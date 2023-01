Meloni ricorda Willy, il suo esempio sempre con noi

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Avrebbe compiuto 24 anni oggi Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso la notte del 6 settembre 2020 mentre tentava di difendere un suo amico. Un pensiero a tutti i cari di Willy e in particolare a Lucia, mamma forte e tenace, che da anni lotta per ricevere giustizia per suo figlio". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando il 21enne ucciso nel corso di un violento pestaggio a Colleferro. "Non vogliamo dimenticare il sorriso, l'altruismo e il coraggio di un ragazzo dal cuore d'oro - aggiunge -: il suo ricordo e il suo esempio rimarranno sempre con tutti noi".

