Coppa Italia: Patric, per la Lazio torneo che conta molto

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Sappiamo tutti cosa rappresenta la Coppa Italia per noi negli ultimi anni, per le soddisfazioni che ci ha dato. E' una competizione in più, ed è sempre bello portare a casa un titolo". Parola del difensore della Lazio Patric alla vigilia della sfida col Bologna all'Olimpico. Per arrivare in fondo al torneo sarà necessario non fare errori, sottolinea il difensore catalano, intervistato da Lazio Style Channel, "visto che in partite secche può succedere di tutto, lo abbiamo visto in Napoli-Cremonese e Torino-Milan".

Domani sarà una sfida nel segno di Mihajlovic e il difensore ricorda "la fame, la rabbia che Sinisa aveva dentro, era uno che viveva tanto per il calcio". "Dopo la sosta - prosegue Patric - non eravamo ripartiti nella maniera giusta. La vittoria col Sassuolo, una squadra sempre difficile da battere, è stata fondamentale per stare attaccati all'alta classifica" e utile anche in vista della partita di domani.

La prossima presenza sarà per Patric la numero 170 con la maglia della Lazio, in otto stagioni: "Questo traguardo rappresenta la mia carriera, l'essere sempre pronto a soffrire, a combattere nei momenti di difficoltà. Ogni anno cerco di essere sempre migliore, sono orgoglioso della mia carriera".

(ANSA).