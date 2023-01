A P.Chigi prima riunione cabina coordinamento per il Giubileo

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Prima riunione nel pomeriggio a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, della cabina di coordinamento per il Giubileo. Al tavolo con il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo Roberto Gualtieri, il ministro del Turismo Daniela Santanché, monsignor Rino Fisichella, i vertici della società Giubileo 2025, il prefetto di Roma Bruno Frattasi, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e gli staff tecnici coinvolti.

La riunione è servita a fare un punto dopo l'avvio ufficiale della macchina per il Giubileo con la presentazione del primo Dpcm dei giorni scorsi, con i lavori che dovranno andare avanti a ritmi serrati. La cabina di riunirà a cadenza regolare e già dopo il primo incontro si è fissata una nuova riunione tra due settimane per il primo aggiornamento sullo stato degli interventi. (ANSA).