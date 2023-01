Terremoto: Castelli,integrare pubblico-privato per ricostruzione

(ANSA) - SAN GINESIO, 16 GEN - "Il cambio di passo per ricostruzione dei borghi più distrutti è generabile attraverso delle formule in cui gli interventi pubblici e privati siano sempre più integrati e coordinati": è quanto ha detto il neo commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto del Centro Italia, Guido Castelli. Presente stamani a San Ginesio per illustrare i progetti con cui si ricostruiranno le scuole del paese della provincia di Macerata. "Dobbiamo sviluppare dei modelli in cui a seconda delle situazioni, l'iniziativa privata possa cedere il passo a quella pubblica capace, magari, di creare le piattaforme necessarie e le case a grezzo - ha spiegato il commissario -. Poi ci possono essere delle situazioni in cui c'è una maggiore iniziativa privata e lì invece proprio il privato può anche rispondere al bando per la realizzazione dell'infrastruttura pubblica". "Questo è il vero tentativo che stiamo cercando di attuare e credo che saremo in grado di attuarlo", ha detto ancora Castelli. (ANSA).