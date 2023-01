Femminicidio Roma: arrestato è un ingegnere di 61 anni

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Costantino Bonaiuti, il 61enne arrestato per l'omicidio di Martina Scialdone, avvenuto nella serata di venerdì a Roma, all'esterno di un ristorante, è un ingegnere dell'Enav e non una guardia giurata come appreso in un primo momento. All'uomo la Procura di Roma contesta anche l'aggravante della premeditazione e degli abietti e futili motivi. (ANSA).