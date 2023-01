Al via presentazione delle liste, tra un mese il voto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - E' cominciata stamani alla Corte d'Appello di Roma la presentazione delle liste per le elezioni regionali del Lazio. A un mese dalla tornata elettorale del 12 e 13 febbraio tra i primi a presentare la propria lista civica è stato il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato. In giornata sono state depositate anche le liste di Pd, Demos, Verdi-Sinistra che sostengono D'Amato. Per il centrodestra Maurizio Gasparri ha presentato la lista di Forza Italia che sostiene il candidato presidente Francesco Rocca. Presentata anche la lista di Unione Popolare, lo schieramento di Luigi de Magistris, che sosterrà la candidata presidente Rosa Rinaldi, ex sindacalista, sottosegretaria con Romano Prodi e vice presidente di Enrico Gasbarra in provincia di Roma. E poi ancora la lista M5s con capolista Donatella Bianchi e quella del Polo progressista che sostiene la candidata presidente pentastellata. (ANSA).