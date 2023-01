Investito da bus Atac a Ostia, morto giovane

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Un giovane di 21 anni, italiano, è morto questa notte a Ostia dopo essere stato investito da un bus dell'Atac sulla via del Mare. Sul fatto indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale: il tratto di strada è stato chiuso per effettua i rilievi. In base a quanto ricostruito il giovane alcune ore prima del tragico impatto era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi. Da lì, dopo le cure, si sarebbe allontanano a piedi: ha percorso alcuni chilometri e all'altezza dello svincolo con la via del Mare per motivi ancora da accertare è stato investito morendo sul colpo.

