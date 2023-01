Lazio: Tar, no a sospensione Commissariamento Ater

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Nessuna sospensione cautelare della delibera con la quale il 9 novembre scorso la giunta della Regione Lazio ha disposto la decadenza del consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia pubblica di Roma (Ater) e la gestione commissariale della stessa Azienda. La decisione è contenuta in un'ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha respinto le richieste in tal senso avanzate dall'ex vicepresidente Ulderico Granata e dagli ex cda Tiziana Cicchinelli e Gianfranco Bafundi.

I giudici amministrativi, hanno ritenuto "in disparte eventuali profili di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del successivo decreto di nomina del commissario ad acta", che "allo stato non ricorre nella fattispecie il requisito della contestuale gravità ed irreparabilità del pregiudizio 'durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso', tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi sottesi alla vicenda in esame prevale quello alla continuità della gestione commissariale al fine di evitare interruzioni". (ANSA).