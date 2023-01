D'Amato chiude a M5s ma sulla giunta 'nessuna ostilità'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Se ci presentiamo come competitor dobbiamo rendere conto agli elettori, non è che si possono fare tante parti in commedia. Però da parte mia li abbiamo in giunta adesso con due assessori quindi non vedo elementi di ostilità".

Così Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, circa la possibilità di una futura partecipazione di M5S nella sua giunta in caso di vittoria.

Sull'accordo elettorale però D'Amato chiude ogni possibilità.

(ANSA).