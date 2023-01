Slitta processo a Lucha y Siesta, Cucchi "realtà da difendere"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il processo, con l'accusa di occupazione abusiva, a carico l'associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, è stato spostato al 26 aprile. L'associazione è nota a Roma per aver accolto, in un immobile abbandonato dalla partecipata capitolina Atac nel quartiere tuscolano, centinaia di donne e bambini vittime di violenza. L'immobile era stato messo all'asta durante il concordato fallimentare della partecipata al trasporto pubblico, avviato dalla Giunta Raggi.

Per salvare la realtà, nel 2021, la Regione Lazio aveva ha concorso alla gara aggiudicandoselo. Tra le volontarie e i volontari presenti al presidio, la senatrice Ilaria Cucchi, la consigliera capitolina di Sce Michela Cicculli, e la responsabile dell'ufficio capitolino Diritti Lgbt+ Marilena Grassadonia. "Rivolgo un appello alla Regione Lazio - ha dichiarato la senatrice Cucchi - perché metta in essere tutte quelle procedure che mettano in sicurezza questa preziosa realtà e le donne che accoglie. Se siamo qui è solo il frutto del fallimento delle istituzioni, che non solo spesso abbandonano le vittime e gli ultimi, ma quando esistono realtà importanti che si sostituiscono alla loro assenza, vengono dalle istituzioni stesse abbandonate. Io sono qui per far sì che non accada".

