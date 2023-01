Occupazione immobili a Ostia,misura cautelare per una coppia

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Hanno organizzato e gestito le occupazioni abusive di immobili e box di edilizia popolare Ater ad Ostia che venivano utilizzati come basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi ed ingenti quantità di stupefacenti. Per questo una coppia, cittadini italiani, è stata raggiunta oggi da una misura cautelare eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia su delega dei pm della Dda. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, tra via delle Ebridi e via Martinica, per un totale di 4947 mq.

La coppia è gravemente indiziata del reato di invasione di edifici, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nel quartiere Nuova Ostia", feudo delle famiglie Fasciani e Spada.

