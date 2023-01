Maltempo:interventi messa in sicurezza su litorale nord Roma

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Da questa mattina sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di mura, cartelli pubblicitari ed antenne pericolanti a causa del forte vento e delle avverse condizioni meteorologiche. In particolare, gli interventi sono stati compiuti a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma, a Civitavecchia, ed ad Allumiere, in piazza Filippo Turati, dove i vigili del fuoco, con tecnica speleo alpino fluviale, hanno rimosso e messo in sicurezza, sul tetto di un'abitazione, delle antenne pericolanti e delle tegole divelte. (ANSA).