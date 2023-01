Lazio: Rocca, nostra sarà regione verde

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Con un altro vestito ho affrontato il tema dei cambiamenti cliamatici. La nostra sarà una Regione verde e a misura di cittadino. Questo è un impegno solenne che prendo". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca, nel corso della sua presentazione a Palazzo Ripetta.

"Nella sanità del Lazio abbiamo gli stessi problemi di 10 anni fa, penso alle liste d'attesa, o al tema delle barelle nei nostri pronto soccorso - ha aggiunto Rocca - Bisogna avere onestà intellettuale. Questa regione (di centrosinistra ndr) ha aumentato i letti ai privati. Ma voglio essere chiaro sulla sanità una volta per tutte - ha sottolineato - : io governo, io programmo, io pago. Non deciderà il privato per la regione, ma sarà il contrario".