Omaggio a Ratzinger, in basilica Mattarella e Meloni

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 GEN - Sono stati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni i primi a rendere omaggio a Benedetto XVI, la cui salma da questa mattina è esposta nella basilica di San Pietro. Con la premier Meloni c'erano anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il Capo dello Stato era invece arrivato prima dell'apertura della basilica vaticana ai fedeli.

Sono centinaia le persone in fila da questa mattina per Joseph Ratzinger. La salma è stata traslata dal monastero Mater Ecclesiae alle 7 in forma privata. Benedetto XVI sarà esposto per tre giorni, poi giovedì 5 gennaio si terranno i funerali.

(ANSA).