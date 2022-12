Atletica: anche le Frecce tricolori alla Run Rome 2023

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Anche le Frecce Tricolori saranno ai nastri di partenza della Run Rome The Marathon, il 19 marzo prossimo, ai Fori Imperiali. In collaborazione con l'Aeronautica Militare, la Pattuglia acrobatica nazionale per la prima volta sorvolerà una maratona italiana nel momento della partenza, uno spettacolo inedito per i 30mila atleti e appassionati attesi nella Capitale per partecipare alla corsa, alla staffetta solidale Run4Rome e alla stracittadina Fun Run 5k.

Sarà spettacolo, ma non solo in aria, dato che il percorso della maratona vede il susseguirsi di oltre trenta monumenti storico-culturali. Non mancherà l'anima solidale con decine di associazioni no profit che hanno creduto nel Charity Program, oltre ai tanti punti musicali e d'intrattenimento lungo il tracciato e l'attenzione massima alla sostenibilità ambientale.

(ANSA).