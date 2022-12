Gualtieri,bene Regione che promuove vaccinazioni Covid-influenza

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "L'ondata di Covid e influenza? La Regione fa bene a promuovere le vaccinazioni" per entrambe le malattie perché "anche se sono finite le restrizioni 'tradizionali ' esistono delle regole di prudenza, di attenzione che è giusto che tutti le adottino". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa a Piazza Navona. "Ci auguriamo che le romane e i romani passino un Natale sereno e in salute - ha aggiunto - Daremo il nostro contributo per promuovere il lavoro che sta facendo la Regione Lazio".

