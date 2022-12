Estorcevano denaro a guide turistiche al Colosseo,ai domiciliari

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Avrebbero aggredito ed estorto denaro a guide turistiche, fingendosi intermediari e procacciatori nell'area archeologica del Colosseo. Per questo due fratelli di 22 e 38 anni, dopo indagini della polizia, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di tentata estorsione e lesioni in concorso. I due fratelli sembrerebbe ricoprissero il ruolo di "supervisori" di alcune attività di intermediazione e procacciamento nei dintorni dell'area archeologica, facendo più volte uso della violenza fisica per finalizzare i loro propositi criminosi. Inoltre, nel corso dei numerosi controlli antiabusivismo effettuati periodicamente dalle Forze dell'Ordine e dopo le diverse sanzioni amministrative loro propinate, i due avrebbero sempre mostrato un atteggiamento irrispettoso e arrogante nei confronti dei pubblici ufficiali, rifiutandosi di pagare le multe. (ANSA).