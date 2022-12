Incontro Salvini-Gualtieri, focus sul Giubileo

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Incontro "cordiale e costruttivo" tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Lo rende noto il Mit. Tra le altre cose, hanno parlato del futuro della Capitale e degli investimenti con "particolare riferimento al Giubileo". I dossier infrastrutturali di "grande interesse comune sono numerosi", basti pensare alla Metro C, ai nuovi finanziamenti per l'acquedotto del Peschiera e per la Salaria, conclude la nota. (ANSA).