Rampelli, disposto a candidarmi ma non me lo hanno chiesto

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Io candidato del centrodestra? Mi sono messo da sempre a disposizione dei cittadini, del partito e di Giorgia Meloni. Faccio il vice presidente della Camera ed è un ruolo di grande responsabilità e prestigio. Se ci fosse bisogno e se ci fosse una chiamata io non scapperei. Se me lo hanno chiesto? No, ho dato la disponibilità". Così il vicepresidente della Camera, esponente di FdI Fabio Rampelli, a Tagadà su La7.

"Noi stiamo lavorando per trovare il candidato migliore. Il centrodestra è comunque compatto rispetto al centrosinistra.

Perché se ci sarà un accordo in Lombardia mi pare che nel Lazio, per ragioni abbastanza stravaganti, il centrosinistra non riesca a compattarsi. Noi stiamo lavorando sul programma. Di nomi ce ne sono perfino troppi in giro, persone candidabili e perfettamente profilate per il ruolo di presidente della Regione", ha sottolineato Rampelli che poi ironizzando ha aggiunto: "Il 25 arriverà Babbo Natale. Quindi prima di Babbo Natale arriverà il candidato del centrodestra". (ANSA).