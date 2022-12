Roma: arriva il piano per il verde, 61 interventi per 69 mln

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Da Villa Ada al parco di Centocelle.

Sono 61 gli interventi messi a punto per riqualificare ville, giardini e spazi verdi di Roma. Il Piano di investimenti per il verde della città, messo a punto dal Dipartimento Ambiente capitolino è stato presentato in Campidoglio. Si tratta di 61 diverse azioni, in gran parte già partite o in partenza che, tra la fine del 2022 e il 2023, arriveranno a compimento grazie ad un investimento complessivo di circa 69 milioni di euro. Risorse che si aggiungono agli oltre 50 milioni di euro di spese previste per la manutenzione ordinaria. Lo stato di attuazione del Piano potrà essere verificato on line sul sito di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/piano-investimenti-verde.page.

Sono 19, tra l'altro, i parchi e le aree verdi interessate dalla riqualificazione, come nel caso di Villa Ada (9 milioni di euro), dei 6,5 milioni di euro per la zona della Serenissima e di Tor Tre Teste, dei 4,7 milioni per l'area del Parco di Centocelle, della ristrutturazione di Parco San Sebastiano (1,3 milioni di euro), della fornitura di nuovi alberi per 2 milioni di euro o, ancora, relativamente a piccoli lavori su altre strutture o aree.

Sono 13 le forniture per l'acquisto di attrezzature per aree ludiche e sportive.

Ventinove gli incarichi di progettazione tutti assegnati e finanziati con oltre 2 milioni di euro. Molti sono pronti a partire. Tra questi gli interventi per l'area del Casale della Vaccareccia al Parco della Caffarella (350mila euro), per l'Ospedale veterinario alla Muratella. Ci sono anche interventi su alberature stradali, sul verde cimiteriale e sulle aree per cani.

"Questo è un piano che affronta situazioni che attendevano da anni per una città che cambia sul serio - ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri - e lo fa partendo da risorse certe destinate a interventi in molti casi già partiti o comunque pronti a farlo. Rimettiamo al centro lo straordinario patrimonio della città più verde d'Europa" (ANSA).