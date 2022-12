Sangiuliano, promuoveremo "Via Appia" per Lista Unesco

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il MiC, in sinergia con la Farnesina, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano all'UNESCO e ad assicurare la attuazione delle Convenzioni e dei programmi culturali adottati nell'ambito della organizzazione parigina. Penso alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale di cui abbiamo appena celebrato i 50 anni: anche grazie ai finanziamenti UNESCO, rafforzeremo l'attività di salvaguardia, monitoraggio e assistenza dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in audizione davanti alle Commissioni Cultura di Camera e Senato.

"Ci faremo inoltre promotori come Ministero della candidatura della "Via Appia. Regina Viarum" per l'iscrizione nella Lista, un obiettivo condiviso da quattro regioni e oltre cento enti locali - ha proseguito -. Nell'ambito invece della Convenzione sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, puntiamo nel 2023 a promuovere l'iscrizione dell'"Arte del Canto Lirico Italiano", una eccellenza della nostra cultura che dobbiamo valorizzare nella nostra proiezione internazionale.

Così di altre eccellenze immateriali che sono al nostro studio".

(ANSA).