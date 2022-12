Caritas e Trussardi, apre a Roma la boutique solidale

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Moda, solidarietà, benessere ed ecologia: sono i quattro pilastri su cui si fonda MODiAmo, la boutique solidale che verrà inaugurata il 7 dicembre a Roma. Un progetto di economia circolare che vede la collaborazione di Fondazione Caritas Roma Onlus, il Gruppo Trussardi e l'Asp Asilo Savoia.

Trussardi ha trovato nella Caritas di Roma il primo partner per la creazione di un progetto che possa valorizzare i capi che non superano il livello di qualità standard per la vendita al pubblico e quindi potenzialmente destinati al macero. Si tratta di prodotti - abbigliamento, scarpe, accessori, borse - in ottimo stato pur se, in alcuni casi, con delle piccole imperfezioni.

L'Asp Asilo Savoia, in coerenza con le proprie finalità statutarie promuove nel progetto l'inserimento lavorativo di giovani Neet ed ospita la boutique solidale nei locali di proprietà appositamente adeguati e attrezzati.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei progetti di economia circolare promossi dalla Caritas di Roma - insieme agli Empori della Solidarietà, e ai Mercatini dei Valori ritrovati - con l'obiettivo di superare la "cultura dello scarto" e promuovere l'avviamento al lavoro e l'inserimento lavorativo di persone fragili. (ANSA).