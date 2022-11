Chiriotti (Tim), inclusione è alla base della nostra azienda

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "L'inclusione e il welfare sono la base della nostra azienda e di tutto ciò che facciamo": lo ha detto questa mattina a Roma Paolo Chiriotti, Chief Human Resources and Organization Officer di Tim, durante l'evento "9 storie di donne", organizzato nell'ambito della terza edizione della 4 Weeks 4 Inclusion. "Non si tratta solo di accettazione e di valorizzazione delle diversità ma anche di business: ci sono studi a livello internazionale che ce lo dimostrano, come quello condotto da Forbes che indica come le aziende che privilegiano logiche di inclusione hanno un 33% in più di possibilità di competere sul mercato", ha aggiunto. "Si tratta quindi di tematiche importanti per l'azienda e per i dipendenti", ha concluso, "Proprio recentemente abbiamo chiuso un accordo sullo smart working, che prevede particolari attenzioni per i dipendenti che hanno bisogno di cure, per i giovani e per l'equilibrio vita-lavoro. Queste sono le cose che cerchiamo di mettere nelle nostre attività, che devono far parte della cultura aziendale e della vita quotidiana dell'azienda". (ANSA).