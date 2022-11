Expo 2030: Rampelli, Roma può contare su FdI

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Roma, i suoi amministratori e i cittadini potranno contare sulla totale collaborazione di Fratelli d'Italia e del Governo a sostegno della candidatura della Capitale per l'Expo del 2030. Si tratta di un evento nel quale abbiamo sempre creduto perché i grandi eventi sono un fattore di accelerazione di cui Roma ha bisogno, per spazzare via la paralisi di governi ingessati, paurosi e inconcludenti".

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. (ANSA).