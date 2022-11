Cotral: venerdì 2 dicembre sciopero 24 ore Cobas e Orsa

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il prossimo venerdì 2 dicembre le Organizzazioni sindacali Cobas e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

CORSE BUS. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 del mattino e quelle alla ripresa del servizio alle 17 fino alle 20.

LINEE FERROVIARIE METROMARE E ROMA-VITERBO. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio completo, articolato su due fasce di garanzia: dall'inizio del servizio alle 08:30 e dalle 17 alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle Organizzazioni sindacali: Per il rinnovo dei contratti e per il salario minimo per legge a 12 euro l'ora. Per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili Per il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali. Per l'introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi fonti rinnovabili Per fermare le stragi sul lavoro e la controriforma della scuola. (ANSA).