Alessia Piperno, libertà non scontata, vicino a popolo Iran

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Ancora una volta non posso che ripetermi che sono fortunata, siamo fortunati, e credetemi, non è scontato, come non lo è la nostra libertà". Dopo quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin, in Iran, Alessia Piperno torna a scrivere sui social, con un post per ringraziare amici e follower del supporto e per essere stati vicini alla sua famiglia. "Ho visto, subito e sentito cose che un giorno mi daranno la forza per lottare accanto al popolo Iraniano", scrive la donna. (ANSA).