Violenza donne: D'Amato,nel Lazio passati da 8 a 15 case rifugio

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Molte donne, ancora oggi, sono vittime di violenza fisica, verbale o psicologica, vivendo questa esperienza nella solitudine. Quando siamo arrivati in Regione erano attive 8 case rifugio e 8 centri antiviolenza: oggi la rete può contare su 15 case rifugio e 35 centri. Una donna vittima di violenza che accede in un pronto soccorso viene inserita in un percorso protetto di 'Codice Rosa', con l'obiettivo di assicurare loro un sistema integrato di protezione. È stato fatto un grande lavoro per creare una rete di sostegno, combattendo paura e solitudine. Siamo dalla parte delle donne! #25 novembre". Lo dice il candidato presidente alla Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).