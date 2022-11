Covid: nel Lazio 7 morti e 3.059 contagi, "fate la quarta dose"

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Oggi nel Lazio su 2.340 tamponi molecolari e 21.918 tamponi antigenici per un totale di 24.258 tamponi, si registrano 3.059 nuovi casi positivi (-408), sono 7 i decessi (-1), sono 732 i ricoverati (-18), 30 le terapie intensive (+1) e +2.451 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%. I casi a roma città sono a quota 1.590.

Voglio rivolgere un appello alla vaccinazione, chi ancora non avesse fatto la quarta dose e' importante, soprattutto per i piu' anziani e le persone con fragilita'". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).