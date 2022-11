Covid: nel Lazio 8 morti e 3.467 contagi,casi in aumento del 17%

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Oggi nel Lazio su 3.682 tamponi molecolari e 17.801 tamponi antigenici per un totale di 21.483 tamponi, si registrano 3.467 nuovi casi positivi (+822), sono 8 i decessi ( = ), sono 750 i ricoverati (+13), 29 le terapie intensive (-2) e +3.626 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.816.

Si conferma l'aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale +17%, incidenza in aumento a 404 ogni 100 mila abitanti. Il valore Rt in aumento a 1.08. Lo comunica l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

(ANSA).