Omicidi Roma: De Pau resta in carcere

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Resta in carcere Giandavide De Pau, l'uomo arrestato per il triplice omicidio di Roma. Lo ha deciso il gip che al termine dell'interrogatorio di convalida ha emesso una misura cautelare agli arresti in carcere. L'uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. (ANSA).