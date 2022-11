Banche:soci Valconca bocciano fusione Blu Banca (Pop. Lazio)

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'assembla atraordinaria dei Soci della Banca Popolare Valconca spa, "regolarmente convocata non ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società nella Blu Banca (gruppo Banca Popolare del Lazio). Lo si legge in una nota. L'operazione era stata approvata dai due cda lo scorso giugno. (ANSA).