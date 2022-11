All'Auditorium festa per 30 anni del Due Ponti Sporting Club

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Venerdì 18 alle ore 21, alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, avrà inizio la grande festa per celebrare i primi 30 anni del Due Ponti Sporting Club. La serata, presentata da Eleonora Daniele e Salvo Sottile, riunirà famosi personaggi dello spettacolo, amici di Emanuele e Pietro Tornaboni.

Il fulcro dello spettacolo sarà il concerto di Fiorella Mannoia, artista italiana tra le più amate dal pubblico di tutte le età.

E poi, per festeggiare i 30 anni del Due Ponti, presenti sul palco e in platea Rosario Fiorello, Gabriella Germani, Gimmy Ghione, Stefano Fresi e Cristiana Polegri, Edoardo Leo, Max Gazzé, Sebastiano Somma, Marina Occhiena, Rudy Zerbi, Samantha de Grenet, Roberta Giarrusso, Demetra Hampton, Margherita Granbassi, Emanuele Blandamura, Enrica Guidi, Giovanna Rei, Sofia Bruscoli, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Pino Quartullo, Nadia Bengale, Antonella Salvucci, Flaminia Bolzan, Vianello Guido. (ANSA).